Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, який раніше жартома зізнався, що він дебіл, відмовився спілкуватися з журналістами поза прес-конференції, посилаючись на відсутність імунітету після операції.

Про це він повідомив на пресконференції у вівторок, передають Українські Новини.

"Я вихідні провів у лікарні, де мені робили операцію в приватній клініці... У мене зараз нульовий імунітет, тому я прошу вибачення, що не зможу відповісти на питання після цього, мені заборонили спілкуватися з людьми", - сказав він.

При цьому міністр не повідомив, яку саме операцію він переніс.

Раніше Милованов поскаржився на зарплату - йому ні на що не вистачає, тільки на таксі.

Як повідомляли Українські Новини, колишній віце-прем'єр України Павло Розенко з обуренням прокоментував можливість отримання Миловановим заробітної плати за листопад в розмірі 271 тисяч грн.

Також раніше Милованов зізнався в курінні марихуани в США - сказав, "що курив, що не курив", а впливу на нього наркотики не мали.