підписатися на розсилку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
14 січня 2020, вівторок, 15:59 132
Політика 2020-01-14T16:04:04+02:00
Українські Новини
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми

Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми

Ольга Фандорина
Тимофій Милованов, Лікарі, Операція, імунітет
Тимофій Милованов. Фото: Facebook/Тимофій Мілованов
Тимофій Милованов. Фото: Facebook/Тимофій Мілованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, який раніше жартома зізнався, що він дебіл, відмовився спілкуватися з журналістами поза прес-конференції, посилаючись на відсутність імунітету після операції.

Про це він повідомив на пресконференції у вівторок, передають Українські Новини.

"Я вихідні провів у лікарні, де мені робили операцію в приватній клініці... У мене зараз нульовий імунітет, тому я прошу вибачення, що не зможу відповісти на питання після цього, мені заборонили спілкуватися з людьми", - сказав він.

При цьому міністр не повідомив, яку саме операцію він переніс.

Раніше Милованов поскаржився на зарплату - йому ні на що не вистачає, тільки на таксі.

Як повідомляли Українські Новини, колишній віце-прем'єр України Павло Розенко з обуренням прокоментував можливість отримання Миловановим заробітної плати за листопад в розмірі 271 тисяч грн.

Також раніше Милованов зізнався в курінні марихуани в США - сказав, "що курив, що не курив", а впливу на нього наркотики не мали.

Більше новин про: Тимофій Милованов Лікарі Операція імунітет

Новини
Законопроект про децентралізацію посилює авторитаризм та узурпацію влади, – Бойко 16:31
У грудні міністр Кулеба виписав собі дві премії і витрати на відрядження на 43 тисячі гривень 16:26 Документ
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Міністр Дубілет отримав зарплату за грудень всього 17 тис. гривень, не виписуючи собі премій і матдопомогу 16:02 Документ
більше новин
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ 13:09
Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підготовку до відзначення 1000-річчя Чернігівського князівства 10:39
"Дарниця" у 2019 році направила на благодійність 23,4 млн грн 12:41
В Луганській області протестувальники проти законопроекту "Про працю" перекрили дорогу 13:05
більше новин
Іванісов в Раді. Фото: Країна
У Раду прийшов засуджений за зґвалтування депутат Іванісов 11:35
Затоплення Ocean Plaza: рятувальники розповіли, що зараз відбувається в ТРЦ 08:01
Україна планує відновити участь в сесіях ПАРЄ в 2020 12:53
Особам з інвалідністю з дитинства збільшать допомогу: як зміняться виплати в 2020 05:50 Інфографіка
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok