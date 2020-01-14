Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, який раніше жартома зізнався, що він дебіл, відмовився спілкуватися з журналістами поза прес-конференції, посилаючись на відсутність імунітету після операції. Про це він повідомив на пресконференції у вівторок, передають Українські Новини. "Я вихідні провів у лікарні, де мені робили операцію в приватній клініці... У мене зараз нульовий імунітет, тому я прошу вибачення, що не зможу відповісти на питання після цього, мені заборонили спілкуватися з людьми", - сказав він. При цьому міністр не повідомив, яку саме операцію він переніс. Раніше Милованов поскаржився на зарплату - йому ні на що не вистачає, тільки на таксі. Як повідомляли Українські Новини, колишній віце-прем'єр України Павло Розенко з обуренням прокоментував можливість отримання Миловановим заробітної плати за листопад в розмірі 271 тисяч грн. Також раніше Милованов зізнався в курінні марихуани в США - сказав, "що курив, що не курив", а впливу на нього наркотики не мали.