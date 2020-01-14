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14 січня 2020, вівторок, 15:55 35
Кабмін 2020-01-14T17:00:02+02:00
Українські Новини
Міністр оборони Загороднюк виписав собі премію майже в 5 разів більше окладу

Міністр оборони Загороднюк виписав собі премію майже в 5 разів більше окладу

Таня Войтюк
Андрій Загороднюк, Зарплата міністра, зарплата депутатів, зарплата за грудень, Міноборони, Кабмін
Андрій Загороднюк. Фото: facebook.com/andrew.zagorodnyuk
Андрій Загороднюк. Фото: facebook.com/andrew.zagorodnyuk

У той час як стала відома сума, витрачена на відрядження міністра оборони Андрія Загороднюк за кордон, його заробітна плата за грудень склала 97,2 тис. гривень, його заступників - від 120,6 тис. до 148 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 214,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит Українських Новин.

Сума нарахованих міністру в грудні коштів становила 97 191 гривню, з яких 15 238 гривень - посадовий оклад, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 3 047 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць - 3 047 гривень, середній заробіток за час відрядження - 1 076 гривень, премія - 74 057 гривень, індексація - 725 гривень.

Після утримання податків і зборів йому виплачено 78 239 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Івана Руснака виплачена в розмірі 148 186 гривень, заступників Анатолія Петренка – 137 357 гривень, Олексія Марценюка – 120 633 гривні, Аліни Фролової – 122 284 гривні, Олександра Поліщука – 129 220 гривень та екс-держсекретаря Олександра Дубляна за 17 днів, включаючи компенсацію невикористаний відпустку, премію та індексацію – 214 504 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, Андрій Загороднюк задекларував 294 тис. гривень доходів і 400 тис. гривень і 200 тис. доларів готівки в 2018 році. Новопризначений міністр має в Києві житловий будинок (375 кв.м) та земельна ділянка (1 000 кв. м).

Тим часом, міністр оборони Андрій Загороднюк заявляє, що всі військові частини з наступного року перейдуть на нову систему харчування з застосуванням каталогу продуктів харчування.

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