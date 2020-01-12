В Минобороны назвали сумму, потраченную на командировки министра за границу

Министр обороны Андрей Загороднюк потратил 72 680 гривен, 270 долларов и 1 252 евро на командировки за границу в 2019 году.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос Українських Новин.

У Загороднюка в указанный период были 4 заграничных командировки.

За рабочую поездку в Бельгию министру компенсировали 12 570 гривен и 943 евро.

Также он посетил Канаду, Эстонию и Литву.

За командировки в эти страны Зогороднюку компенсировали 60 109 гривен, 309 евро и 270 долларов.

Расходов на командировки по Украине в 2019 году, согласно ответу министерства, не было.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила Загороднюка министром обороны.

Министр обороны Андрей Загороднюк задекларировал 294 тыс. гривен доходов и 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов наличных средств в 2018 году. Новоназначенный министр имеет в Киеве жилой дом (375 кв. м) и земельный участок (1 000 кв. м).

Тем временем, министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что все воинские части со следующего года перейдут на новую систему питания с применением каталога продуктов питания.