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12 января 2020, воскресенье, 12:14 48
Кабмин 2020-01-12T13:45:01+02:00
Українські Новини
В Минобороны назвали сумму, потраченную на командировки министра за границу

В Минобороны назвали сумму, потраченную на командировки министра за границу

Ярина Вацяк
Кабмин, Министр обороны, командировки, Андрей Загороднюк
Андрей Загороднюк. Скриншот видео
Андрей Загороднюк. Скриншот видео "Радио свобода"

Министр обороны Андрей Загороднюк потратил 72 680 гривен, 270 долларов и 1 252 евро на командировки за границу в 2019 году.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос Українських Новин.

У Загороднюка в указанный период были 4 заграничных командировки.

За рабочую поездку в Бельгию министру компенсировали 12 570 гривен и 943 евро.

Также он посетил Канаду, Эстонию и Литву.

За командировки в эти страны Зогороднюку компенсировали 60 109 гривен, 309 евро и 270 долларов.

Расходов на командировки по Украине в 2019 году, согласно ответу министерства, не было.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила Загороднюка министром обороны.

Министр обороны Андрей Загороднюк задекларировал 294 тыс. гривен доходов и 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов наличных средств в 2018 году. Новоназначенный министр имеет в Киеве жилой дом (375 кв. м) и земельный участок (1 000 кв. м).

Тем временем, министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что все воинские части со следующего года перейдут на новую систему питания с применением каталога продуктов питания.

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