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14 января 2020, вторник, 14:30 35
Общество 2020-01-14T14:33:01+02:00
Українські Новини
В 2019 украинцы стали еще меньше ездить в Россию

В 2019 украинцы стали еще меньше ездить в Россию

Анна Рудык
Въезд в Россию, Выезд за границу, Снижение пассажиропотока
Паспорт Украина-Россия. Фото:aviakassa.net
Паспорт Украина-Россия. Фото:aviakassa.net

Количество граждан, которые пересекли украинско-российскую границу в 2019 году сократилось на 10%. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на украинско-российской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 - менее 10 млн. При этом границу с Россией пересекло на 800 тысяч украинцев меньше (7 млн ​​человек)", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба при этом отмечает, что в пунктах пропуска на сухопутных участках границы пассажиропоток с Европейским Союзом в 2019 году оставался на уровне 2018 года.

В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36,7 млн человек.

В 2019 году существенно уменьшилось количество граждан, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).

Также Госпогранслужба заявила, что в 2019 году пограничники оформили рекордное количество граждан – более 102 млн человек.

Пограничники отмечают, что в 2019 году самолетами украинскую границу пересекли более 20,6 млн человек, что на 23% превышает показатель предыдущего года (16,7 млн человек), при этом количество украинцев увеличилось на 30%(с 11,6 млн человек у 2018 году до 15,1 млн человек в 2019 году).

Морским транспортом украинскую границу в 2019 году пересекли почти 400 тыс. человек, что больше на 11,5% по сравнению с 2018 годом.

Отметим, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщал, что пассажиропоток в направлении России по итогам 2018 года упал на 15%.

Как сообщали Українськi Новини, Пристайко заявлял, что загранпаспорта для въезда в Россию помогут ловить должников.

Українськi Новини ранее писали о том, как оформить загранпаспорт, какие нужны документы и где это можно сделать.

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