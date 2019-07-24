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24 июля 2019, среда, 08:00 263
Европа 2019-07-24T08:17:49+03:00
Українські Новини
В Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму, – СМИ

В Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму, – СМИ

Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

С 23 июля в Беларуси за использование нацистской символики, символики УПА и портретов Бандеры ввели уголовную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба президента  Беларуси Александра Лукашенко, пишет КП в Украине.

Так, сообщается, что соответствующие изменения в Уголовный кодекс республики подписал глава государства Александр Лукашенко.

Отмечается, что изменения были внесены в статью 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь - разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни. Начиная с 24 июля за "умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства" и за "умышленные действия по реабилитации нацизма" им грозит до 5 лет лишения свободы. Хотя раньше за аналогичные преступления злоумышленники в лучшем случае могли отделаться штрафом или арестом.

Перечень запрещенной символики в Беларуси:

  • бандеровская символика, включающая в себя черно-красный флаг УПА;
  • герб батальона "Азов";
  • портреты Бандеры и Шухевича;
  • разновидности свастик и рун, которые использовали нацисты и их союзники.

Так же КП в Украине отмечает, что по данным издания pressinform.net, токсичной может стать антикварная форма СС, УПА, шевроны, флаги и другие атрибуты. Наказание за их публичную демонстрацию, хранение и распространение до 5 лет тюрьмы.

Как сообщали Українські Новини, в Латвии запретят советскую и нацистскую военную форму и будут штрафовать за ее ношение.

Ранее Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича.

Больше новостей о: Александр Лукашенко Степан Бандера Неонацистская символика

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