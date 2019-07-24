В Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму, – СМИ

С 23 июля в Беларуси за использование нацистской символики, символики УПА и портретов Бандеры ввели уголовную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет КП в Украине.\r\nТак, сообщается, что соответствующие изменения в Уголовный кодекс республики подписал глава государства Александр Лукашенко.\r\nОтмечается, что изменения были внесены в статью 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь - разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни. Начиная с 24 июля за "умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства" и за "умышленные действия по реабилитации нацизма" им грозит до 5 лет лишения свободы. Хотя раньше за аналогичные преступления злоумышленники в лучшем случае могли отделаться штрафом или арестом.\r\nПеречень запрещенной символики в Беларуси:\r\n\r\nбандеровская символика, включающая в себя черно-красный флаг УПА;\r\nгерб батальона "Азов";\r\nпортреты Бандеры и Шухевича;\r\nразновидности свастик и рун, которые использовали нацисты и их союзники.\r\n\r\nТак же КП в Украине отмечает, что по данным издания pressinform.net, токсичной может стать антикварная форма СС, УПА, шевроны, флаги и другие атрибуты. Наказание за их публичную демонстрацию, хранение и распространение до 5 лет тюрьмы.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Латвии запретят советскую и нацистскую военную форму и будут штрафовать за ее ношение.\r\nРанее Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича.