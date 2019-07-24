В Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму, – СМИ

С 23 июля в Беларуси за использование нацистской символики, символики УПА и портретов Бандеры ввели уголовную ответственность. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет КП в Украине.

Так, сообщается, что соответствующие изменения в Уголовный кодекс республики подписал глава государства Александр Лукашенко.

Отмечается, что изменения были внесены в статью 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь - разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни. Начиная с 24 июля за "умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства" и за "умышленные действия по реабилитации нацизма" им грозит до 5 лет лишения свободы. Хотя раньше за аналогичные преступления злоумышленники в лучшем случае могли отделаться штрафом или арестом.

Перечень запрещенной символики в Беларуси:

бандеровская символика, включающая в себя черно-красный флаг УПА;

герб батальона "Азов";

портреты Бандеры и Шухевича;

разновидности свастик и рун, которые использовали нацисты и их союзники.

Так же КП в Украине отмечает, что по данным издания pressinform.net, токсичной может стать антикварная форма СС, УПА, шевроны, флаги и другие атрибуты. Наказание за их публичную демонстрацию, хранение и распространение до 5 лет тюрьмы.

Как сообщали Українські Новини, в Латвии запретят советскую и нацистскую военную форму и будут штрафовать за ее ношение.

Ранее Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича.