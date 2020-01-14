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14 січня 2020, вівторок, 13:03 28
Силові структури 2020-01-14T15:30:03+02:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати прорив теплотраси біля Ocean Plaza

Поліція почала розслідувати прорив теплотраси біля Ocean Plaza

Анна Рудык
Ocean Plaza, прорив труб, Прорив теплотраси
Ремонтні роботи біля Ocean Plaza
Ремонтні роботи біля Ocean Plaza

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

Вчора, 13 січня, о 20:37 у столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що в Голосіївському районі столиці на вулиці Антоновича стався прорив труби тепломережі.

В результаті події постраждали 10 осіб, з яких 7 госпіталізовані в лікарню.

Також частково затоплені поверх та підвальне приміщення торгового центру "Ocean Plaza", що знаходиться поруч.

За фактом події слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства.

Зараз в рамках досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі дії з встановлення всіх обставин події.

На місці події поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок.

Як повідомляли Українські Новини, очевидці потопу в Ocean Plaza поділилися "апокаліптичними" фото.

Тим часом комунальне підприємство "Київтеплоенерго" відновило теплопостачання об'єктів після прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва, рух транспорту планується відновити у другій половині дня в середу, 15 січня.

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