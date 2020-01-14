подписаться на рассылку
23.75 24.2
25.75 26.75
˟
  • Новости
  • Политика
  • Витренко заявил, что премии руководству "Нефтегаза" еще не назначили
14 января 2020, вторник, 12:38 82
Политика 2020-01-14T14:00:03+02:00
Українські Новини
Витренко заявил, что премии руководству "Нефтегаза" еще не назначили

Витренко заявил, что премии руководству "Нефтегаза" еще не назначили

Анна Рудык
Нефтегаз, Юрий Витренко, Премии Нефтегазу, Газпром
Юрий Витренко. Фото: rian.com.ua
Юрий Витренко. Фото: rian.com.ua

Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко, который подтвердил, что руководство компании получит гигантскую премию, сообщил, что премии за полученные от компании "Газпром" (Россия) 2,9 млрд долларов еще не были назначены.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от "Газпрома" накануне Нового года 2,9 млрд долларов еще не были назначены", - написал Витренко.

При этом он отметил, что выплата премии предусмотрена трудовыми контрактами конкретных работников "Нефтегаза".

Кроме того, Витренко подчеркнул, что премии не назначаются наперед, а только по уже имеющемуся результату.

Как сообщали Українські Новини, Государственная компания "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" транспортировал в Европу первые объемы газа по новому транзитному контракту с компанией "Газпром" (Россия).

Ранее, 27 декабря, "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Больше новостей о: Нефтегаз Юрий Витренко Премии Нефтегазу Газпром

Новости
Прославление антисемитов и убийц евреев не является внутренним делом страны, - МИД Израиля 14:05
Возле Крещатика может появится 100-метровая высотка 13:52
Рада приняла законопроект об отмене адвокатской монополии 13:43
В Украину заходит новая платежная система 13:13
Электричка Киев-Шостка. Фото: cn.dsns.gov.ua
В Черниговской области загорелась электричка "Киев-Шостка", задержаны поезда 13:12
больше новостей
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Фото: ГСЧС
Под Днипром внедорожник упал в пруд: погибли четыре человека 09:45
Вакарчук возвращается из Таиланда, где отдыхал все время кризиса со сбитым украинским самолетом в Иране 18:35
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
больше новостей
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Более 2 млн гривен: министр Бородянский и его замы получили под Новый год сумасшедшую зарплату 10:17
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok