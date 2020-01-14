Витренко заявил, что премии руководству "Нефтегаза" еще не назначили

Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко, который подтвердил, что руководство компании получит гигантскую премию, сообщил, что премии за полученные от компании "Газпром" (Россия) 2,9 млрд долларов еще не были назначены.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от "Газпрома" накануне Нового года 2,9 млрд долларов еще не были назначены", - написал Витренко.

При этом он отметил, что выплата премии предусмотрена трудовыми контрактами конкретных работников "Нефтегаза".

Кроме того, Витренко подчеркнул, что премии не назначаются наперед, а только по уже имеющемуся результату.

Как сообщали Українські Новини, Государственная компания "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" транспортировал в Европу первые объемы газа по новому транзитному контракту с компанией "Газпром" (Россия).

Ранее, 27 декабря, "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.