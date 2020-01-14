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14 січня 2020, вівторок, 11:26 19
Події 2020-01-14T11:51:50+02:00
Українські Новини
Прорив теплотраси на Либідській: що відбувається біля Ocean Plaza зараз

Прорив теплотраси на Либідській: що відбувається біля Ocean Plaza зараз

Анна Рудык
Ocean Plaza, Прорив теплотраси, прорив труб

Вчора ввечері, 13 січня, у Києві на вулиці Антоновича біля торгово-розважального центру Ocean Plaza відбувся масштабний прорив теплотраси, через який були госпіталізовані семеро людей. Станом на ранок 14 січня проводяться роботи з ліквідації ушкоджень.

Як повідомили в КМДА, зараз на місці працюють 3 аварійно-відновлювальні бригади "Київтеплоенерго".

Під час проведення ремонтних робіт буде замінено всю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 метри на проїжджій частині, зварювальні роботи будуть завершені сьогодні вночі, після чого почнеться відновлення асфальтового покриття на проїжджій частині.

Ремонтные работы возле Ocean Plaza. Фото: Климентий Семенюк, Большой Киев
Ремонтні роботи біля Ocean Plaza. Фото: Климентій Семенюк, Великий Київ

Як повідомляли Українські Новини, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" відновило теплопостачання об'єктів після прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва, рух транспорту планується відновити у другій половині дня в середу, 15 січня.

Також Київська міська державна адміністрація має намір компенсувати шкоду водіям, автомобілі яких були пошкоджені через масштабний прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza.

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