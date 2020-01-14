Прорив теплотраси на Либідській: що відбувається біля Ocean Plaza зараз

Під час проведення ремонтних робіт буде замінено всю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 метри на проїжджій частині, зварювальні роботи будуть завершені сьогодні вночі, після чого почнеться відновлення асфальтового покриття на проїжджій частині.

Як повідомили в КМДА, зараз на місці працюють 3 аварійно-відновлювальні бригади "Київтеплоенерго".

Як повідомляли Українські Новини, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" відновило теплопостачання об'єктів після прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва, рух транспорту планується відновити у другій половині дня в середу, 15 січня.

Також Київська міська державна адміністрація має намір компенсувати шкоду водіям, автомобілі яких були пошкоджені через масштабний прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza.