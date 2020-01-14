"Слуга народа" назвала кандидатуру на должность председателя международного комитета вместо Яременко

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде рассматривает кандидатуру своего депутата Андрея Мережко на должность председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества парламента вместо Богдана Яременко (оба - "Слуга народа").

Об этом журналистам сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передают Українськi Новини.

"Обсуждалось и принято предварительное решение, что... это были консультации с Президентом, с Офисом Президента, среди комитетов, мы говорили, собственно. Председатель фракции Давид Арахамия огласил предложение, что комитет правовой политики возглавил нынешний заместитель Костин (Андрей Костин от "Слуги народа"), а международных дел - Александ Мережко", - сказала она.

Кравчук сообщила журналистам по итогам собрания фракции перед заседанием Рады.

Депутат отметила, что на собрании они обсуждали вопросы повестки дня.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатуру Костина на должность председателя правового комитета вместо Венедиктовой

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