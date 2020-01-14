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14 января 2020, вторник, 12:08 82
Жизнь 2020-01-14T12:30:02+02:00
Українські Новини
Старый Новый год-2020: лучшие видеопоздравления

Старый Новый год-2020: лучшие видеопоздравления

Анна Рудык
Старый Новый год, Поздравление, Поздравления со Старым Новым годом

Сегодня, 14 января, в Украине отмечают Старый Новый год по старому стилю,  в который принято ходить посевать зерном, а также День святого Василия. Українські Новини собрали лучшие видеопоздравления со Старым Новым годом-2020.

Согласно приметам, хорошего урожая стоит ждать, если в этот день будет туман. А если утром на Василия деревья покрыты густым инеем - год станет богатым на хлеба;

Также приметы гласят, что если тепло и нет снега, стоит ждать плохого урожая, а ветер на Василя - к урожаю орехов.

Видеопоздравления со Старым Новым годом-2020:

Ранее Українські Новини составили список лучших щедривок.

Тем временем синоптики передают, что теплая и сухая погода в Украине сохранится до 17 января. Однако 18-19 января, на второй Сочельник и Крещение, когда традиционно и статистически в Украину приходят крепкие морозы, похолодание все же ожидается.

Также синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

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