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  • В центре Киева проходят акции протеста: полиция стягивает силы, часть улиц перекрыты
14 января 2020, вторник, 10:05 981
Политика 2020-01-14T11:15:02+02:00
Українські Новини
В центре Киева проходят акции протеста: полиция стягивает силы, часть улиц перекрыты

В центре Киева проходят акции протеста: полиция стягивает силы, часть улиц перекрыты

Надежда Комендантова
Рынок земли, Акции протеста, Пикет, Верховная Рада, Митинги
Протест аграриев в Киеве. Фото: Информатор
Протест аграриев в Киеве. Фото: Информатор

14 января столичные полицейские и нацгвардейцы заступили на усиленное дежурство, чтобы обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева. В частности, Национальный Корпус вместе с аграриями и фермерами будут пикетировать Верховную Раду, протестуя против принятия закона о распродаже украинской земли.

Об этом сообщает сайт полиции Киева.

Сообщается, что сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

Протест аграриев в Киеве. Фото: ИнформаторПротест аграриев в Киеве. Фото: Информатор

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий (с призывом) соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Акции протеста приурочены к возобновлению пленарных заседаний Верховной Рады после каникул. При этом сегодня на рассмотрение земельные законопроекты выносится не будут. Митинги из-за рынка земли анонсированы с 14 по 17 января.

Также сегодня состоятся перекрытия дорог в крупных городах.

Участники акции призывают власти выполнить обещание и провести всеукраинский референдум по земельному вопросу.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители разогнали протестующих у здания Верховной Рады. Участники акции намеревались установить палатки на проезжей части, и наблюдались стычки с полицией. 

Ранее три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию.

Напомним, аграрии требуют обсуждения в обществе перед запуском рынка земли.

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