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14 января 2020, вторник, 08:15 927
Происшествия 2020-01-14T09:15:01+02:00
Українські Новини
Масштабный прорыв трубы возле Ocean Plaza: семь человек в больнице

Масштабный прорыв трубы возле Ocean Plaza: семь человек в больнице

Надежда Комендантова
ТРЦ

В результате прорыва теплосети в Голосеевском районе Киева пострадали десять человек, семеро из которых находятся в больнице.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киеве в Facebook.

"По информации службы 103 в результате происшествия пострадали 10 человек. Трем из них помощь оказана на месте, семеро находятся в больнице", - сказано в сообщении.

Спасатели уточнили, что из маршрутного такси, которое провалилось в яму, и троллейбуса, который стоял рядом, эвакуировали семь человек. Позже вытащили и сам микроавтобус.

Из помещения торгового центра спасатели вынесли на руках шесть человек.

Сейчас коммунальные службы проводят ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщали Українські Новини, возле Ocean Plaza 13 января произошла масштабная авария теплосети: автомобили проваливаются в асфальт, есть пострадавшие. из ТРЦ Ocean Plaza вечером экстренно эвакуировали людей.

По данным спасателей, в результате прорыва трубы горячая вода попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza, посетителей эвакуировали. Также спасатели эвакуировали из маршрутного такси, которое провалилось под асфальт, 4 пассажира, а также 3-х граждан с рядом стоящего троллейбуса.

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