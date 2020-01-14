Дубілет за останній місяць 2019 отримав менше 20 тис. гривень

Заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета за грудень 2019 року становила 17,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно йому, Дубілету було нараховано за грудень 17 544 гривні, з яких посадовий оклад становив 15 229 гривень і відпускні - 2 315 гривень.

Надбавок, премій та витрат в листопаді міністру нараховано не було.

Сума утриманих податків становила 3 421 гривня.

Фактична сума коштів, отримана Дубілетом, становила 14 123 гривні.

Як повідомляли Украінські Новини, у ЗМІ з'явилися дані, що на початку 2020 року стало відомо, що українські чиновники в міністерствах різко підняли свій рівень добробуту і стали отримувати зарплати набагато більші, аніж отримували до цього. У грудні глава Міністерства культури та його заступники, судячи з електронним декларацій, отримали зарплати на загальну суму близько 2 мільйонів гривень. Сама скоромна зарплата минулого місяця була у міністра. Хоча й вона вражає - 112 904 грн. А найбільше отримав держсекретар міністерства - 497 709 грн.

Раніше Милованов поскаржився на зарплату - йому ні на що не вистачає, тільки на таксі. А також Милованов сказав, що отримав всього 93 тис. гривень заробітної плати за 3 місяці роботи в міністерстві.