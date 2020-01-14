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14 січня 2020, вівторок, 06:05 22 Документ
Кабмін 2020-01-14T09:15:01+02:00
Українські Новини
Дубілет за останній місяць 2019 отримав менше 20 тис. гривень

Дубілет за останній місяць 2019 отримав менше 20 тис. гривень

Анна Рудык
Дмитро Дубілет, зарплати Кабміну, зарплати чиновників
Дмитро Дубілет. Фото: Facebook/Дмитро Дубілет
Дмитро Дубілет. Фото: Facebook/Дмитро Дубілет

Заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета за грудень 2019 року становила 17,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Згідно йому, Дубілету було нараховано за грудень 17 544 гривні, з яких посадовий оклад становив 15 229 гривень і відпускні - 2 315 гривень.

Надбавок, премій та витрат в листопаді міністру нараховано не було.

Сума утриманих податків становила 3 421 гривня.

Фактична сума коштів, отримана Дубілетом, становила 14 123 гривні.

Як повідомляли Украінські Новини, у ЗМІ з'явилися дані, що на початку 2020 року стало відомо, що українські чиновники в міністерствах різко підняли свій рівень добробуту і стали отримувати зарплати набагато більші, аніж отримували до цього. У грудні глава Міністерства культури та його заступники, судячи з електронним декларацій, отримали зарплати на загальну суму близько 2 мільйонів гривень. Сама скоромна зарплата минулого місяця була у міністра. Хоча й вона вражає - 112 904 грн. А найбільше отримав держсекретар міністерства - 497 709 грн.

Раніше Милованов поскаржився на зарплату - йому ні на що не вистачає, тільки на таксі. А також Милованов сказав, що отримав всього 93 тис. гривень заробітної плати за 3 місяці роботи в міністерстві.

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