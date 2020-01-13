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13 января 2020, понедельник, 19:28 301
Судебная власть 2020-01-13T19:50:53+02:00
Українські Новини
Заведующей хозяйством Одесского колледжа сообщили о подозрении

Заведующей хозяйством Одесского колледжа сообщили о подозрении

Анна Рудык
пожар в колледже, Пожар в Одессе, смертельный пожар
Пожар в Одессе. Фото: Думская
Пожар в Одессе. Фото: Думская

Прокуратура Одесской области сообщила заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, во время пожара в котором погибли 16 человек, о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса).

По информации следствия, из-за ненадлежащего исполнение должностным лицом своих непосредственных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, в помещении образовательного учреждения возник пожар.

Заведующая хозяйством, по мнению следствия, не приняла мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

Несмотря на наличие не устраненных нарушений требований пожарной безопасности, указанное лицо, как член комиссии, согласилась с ее выводом о готовности учебного корпуса колледжа к новому учебному году.

На данный момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, в Одессе опознали тела всех 16 погибших в пожаре в Одесском колледже.

Ранее Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже. А Кабинет Министров создал комиссию по расследованию пожара в одесском колледже и поручил ей отчитаться о результатах до 20 декабря.

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