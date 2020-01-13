В Раде в закрытом режиме обсудят крушение самолета МАУ в Иране

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству решил провести обсуждение крушения украинского пассажирского самолёта авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране 8 января в закрытом режиме.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в понедельник, передают Українськi Новини.

"Я думаю, что мы рассмотрим в закрытом режиме вопрос о ситуации в самолетом", - сказал председатель комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

На заседании парламентарии рассматривали поручение председателя парламента Дмитрия Разумкова о заявлении Рады в связи с крушением украинского авиасудна и смертью 176 пассажиров и членов экипажа.

Однако, депутаты не сошлись на едином тексте обращения.

Парламентарии решили провести закрытую часть заседания, в ходе которой намерены обсудить вопрос отношений США и Ирана, ситуацию внутри Ирана и признание Ираном вины в сбитии пассажирского самолета, после чего утвердить текст парламентского обращения.

До этого комитет принял решение рекомендовать парламенту принять ряд ратификаций с Сингапуром, Грузией, Турцией и Бразилией.

Как сообщали Українськi Новини, крушение самолета МАУ в Иране СБУ начала расследовать как умышленное убийство.

Ранее украинские спасатели показали работы на месте падения самолета в Иране.