У Рябошапки відмовилися повідомити, що з проектом підозри Порошенку

Офіс генпрокурора відмовився повідомити, чи прийнято рішення щодо проекту підозри колишньому Президенту Петру Порошенку.

Про це йдеться у відповіді офісу генпрокурора на запит Українських Новин.

Видання запросило у Генпрокуратури інформацію про те, як йдуть справи з проектом підозри щодо Порошенка, який передало Держбюро розслідувань ще в листопаді 2019 року.

Згідно відповіді ГПУ, інформація стосується правовідносин, які випливають з кримінального та кримінально-процесуального законодавства, і не може бути надана ЗМІ.

Також офіс повідомив, що дана інформація становить таємницю досудового слідства, у зв'язку з чим вона не може бути оприлюднена.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) направило Генеральній прокуратурі проект повідомлення про підозру колишньому Президенту Петру Порошенку.

Порошенко, який неодноразово ігнорував виклик на допит в Держбюро розслідувань, не прийшов на допит в Генеральну прокуратуру по справі Іловайської трагедії.