підписатися на розсилку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
13 січня 2020, понеділок, 17:04 14 Документ
Силові структури 2020-01-13T17:23:33+02:00
Українські Новини
У Рябошапки відмовилися повідомити, що з проектом підозри Порошенку

У Рябошапки відмовилися повідомити, що з проектом підозри Порошенку

Жора Шокин
Петро Порошенко, ГПУ, Рябошапка, Офіс Генпрокурора, Проект підозри, ДБР
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента

Офіс генпрокурора відмовився повідомити, чи прийнято рішення щодо проекту підозри колишньому Президенту Петру Порошенку.

Про це йдеться у відповіді офісу генпрокурора на запит Українських Новин.

Видання запросило у Генпрокуратури інформацію про те, як йдуть справи з проектом підозри щодо Порошенка, який передало Держбюро розслідувань ще в листопаді 2019 року.

Згідно відповіді ГПУ, інформація стосується правовідносин, які випливають з кримінального та кримінально-процесуального законодавства, і не може бути надана ЗМІ.

Також офіс повідомив, що дана інформація становить таємницю досудового слідства, у зв'язку з чим вона не може бути оприлюднена.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) направило Генеральній прокуратурі проект повідомлення про підозру колишньому Президенту Петру Порошенку.

Порошенко, який неодноразово ігнорував виклик на допит в Держбюро розслідувань, не прийшов на допит в Генеральну прокуратуру по справі Іловайської трагедії.

Більше новин про: Петро Порошенко ГПУ Рябошапка Офіс Генпрокурора Проект підозри ДБР

Новини
Ігор Смілянський. Фото: Facebook/Ігор Смілянський
Директор "Укрпошти" отримує зарплату в два рази більше, ніж президент США 18:29
Офіс генпрокурора почав допитувати звільнених з полону на Донбасі 17:35
Провайдери розкритикували законопроект "Про медіа" і попросили Раду відправити його на доопрацювання 17:35
Українська компанія поставить на ринок США ільменіту на $100 млн 17:34
У Раді в закритому режимі обговорять катастрофу літака МАУ в Ірані 17:10
більше новин
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ 13:09
Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підготовку до відзначення 1000-річчя Чернігівського князівства 10:39
Перевибори в ОТГ на Чернігівщині виграв "Наш край" 12:55
Чернігівщина увійшла в трійку лідерів за результатами децентралізації, - Прокопенко 15:55
більше новин
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
Україна планує відновити участь в сесіях ПАРЄ в 2020 12:53
Підозрюваний в організації вбивства Окуєвої не визнає свою провину 13:39
Особам з інвалідністю з дитинства збільшать допомогу: як зміняться виплати в 2020 05:50 Інфографіка
Уряд Австралії хоче виділити $50 млн для відновлення дикої природи 10:16
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok