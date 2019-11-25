Котлета с кашей каждый день это плохо, - Зеленская хочет изменить питание в школах

Повившаяся на обложке Vogue первая леди Украины заявила, что планирует заняться реформой школьного питания и создать систему государственной классификации школ, которым нужна помощь

Об этом Зеленская сказала в интервью, передает ТСН.

"Во-первых, потому что я мама. Мы хотим сделать какую-то классификацию школ, которым предстоит помогать по-разному. Есть школы, в которых совсем нет ничего, там будет больше финансирования", - сказала Зеленская.

Первая леди заявила, что в Западной Украине пропадают урожаи яблок, которые, по ее словам, некуда продавать, и их можно направить в школы.

"Во многих странах есть, это государственная программа, детям принудительно каждому в руки дают этот стакан молока, и они выпивают. Если у нас будет, например, программа "Яблоко для ребенка"... У нас яблоки просто гниют на Западной Украине, их некуда продавать, там делают из них сок, все, что угодно, их очень много", - добавила Зеленская.

Также супруга президента предложила разнообразить рацион школьников.

"Дети все понимают, хотят изменений, а взрослые, к сожалению... Мне кажется, многие взрослые не понимают, почему котлета с кашей - это плохо каждый день. В понедельник - хорошо. А давайте во вторник еще и салатик какой-то добавим", - сказала Зеленская.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский с супругой посетили на молодежный форум "Украина растет вместе со мной", где пообщались с детьми о возможном создании зарядки с Президентом. После этого супруги показали как нужно танцевать.