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  • Котлета с кашей каждый день это плохо, - Зеленская хочет изменить питание в школах
25 ноября 2019, понедельник, 10:59 18
Политика 2019-11-25T11:15:01+02:00
Українські Новини
Котлета с кашей каждый день это плохо, - Зеленская хочет изменить питание в школах

Котлета с кашей каждый день это плохо, - Зеленская хочет изменить питание в школах

Реформа, Школы, Финансирование, Питание для школьников, Елена Зеленская
Зеленская. Фото: instagram/olenazelenska_official
Зеленская. Фото: instagram/olenazelenska_official

Повившаяся на обложке Vogue первая леди Украины заявила, что планирует заняться реформой школьного питания и создать систему государственной классификации школ, которым нужна помощь

Об этом Зеленская сказала в интервью, передает ТСН.

"Во-первых, потому что я мама. Мы хотим сделать какую-то классификацию школ, которым предстоит помогать по-разному. Есть школы, в которых совсем нет ничего, там будет больше финансирования", - сказала Зеленская.

Первая леди заявила, что в Западной Украине пропадают урожаи яблок, которые, по ее словам, некуда продавать, и их можно направить в школы.

"Во многих странах есть, это государственная программа, детям принудительно каждому в руки дают этот стакан молока, и они выпивают. Если у нас будет, например, программа "Яблоко для ребенка"... У нас яблоки просто гниют на Западной Украине, их некуда продавать, там делают из них сок, все, что угодно, их очень много", - добавила Зеленская.

Также супруга президента предложила разнообразить рацион школьников.

"Дети все понимают, хотят изменений, а взрослые, к сожалению... Мне кажется, многие взрослые не понимают, почему котлета с кашей - это плохо каждый день. В понедельник - хорошо. А давайте во вторник еще и салатик какой-то добавим", - сказала Зеленская.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский с супругой посетили на молодежный форум "Украина растет вместе со мной", где пообщались с детьми о возможном создании зарядки с Президентом. После этого супруги показали как нужно танцевать.

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