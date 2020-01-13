подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
13 января 2020, понедельник, 15:25 277 Документ
Силовые структуры 2020-01-13T15:26:16+02:00
Українські Новини
СБУ не знает, существует ли угроза жизни Зеленского

СБУ не знает, существует ли угроза жизни Зеленского

Анна Рудык
СБУ, Владимир Зеленский, Покушение на убийство
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Служба безопасности Украины не владеет информацией об угрозе жизни Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Издание запрашивало информацию о том, существует либо существовала ли угроза жизни и здоровью Зеленского с начала вступления его на должность Президента.

Также агентство запрашивало информацию, были ли покушения на Зеленского.

СБУ сообщила, что такая информация в Службе отсутствует.

Как сообщали Українськi Новини, 26 октября 2019 года депутат Федина, находясь во Львове, осуществила онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражала угрозы убийством, адресованные Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью. Предварительная квалификация - ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) Уголовного кодекса.

Ранее Генпрокуратура вернула ГБР сообщение о подозрении депутату Рады Федине ("Евросолидарность") и волонтеру Зверобой по факту возможных угроз Зеленскому для устранения недостатков.

Больше новостей о: СБУ Владимир Зеленский Покушение на убийство

Новости
Контрабанда. Фото: facebook/max.nefyodov
Одесские таможенники обнаружили контрафактных кубиков Рубика на 3 млн гривен 16:14
Зеленский подписал закон о введении штрафа за "кнопкодавство" 16:06
Это личное - Порошенко жаждет мести: Труба отреагировал на открытие дела ГПУ против него 15:59
Черниговщина вошла в тройку лидеров по результатам децентрализации, - Прокопенко 15:55
Ярославский рассказал, почему к нему на Новый год приезжал Кернес 15:49
больше новостей
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
"Черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ будут исследоваться в Украине 23:48
Рада намерена досрочно прекратить полномочия депутата "Слуги народа" Венедиктовой 09:52
больше новостей
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Бужанский назвал Бандеру террористом 11:25
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok