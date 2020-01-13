СБУ не знает, существует ли угроза жизни Зеленского

Служба безопасности Украины не владеет информацией об угрозе жизни Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Издание запрашивало информацию о том, существует либо существовала ли угроза жизни и здоровью Зеленского с начала вступления его на должность Президента.

Также агентство запрашивало информацию, были ли покушения на Зеленского.

СБУ сообщила, что такая информация в Службе отсутствует.

Как сообщали Українськi Новини, 26 октября 2019 года депутат Федина, находясь во Львове, осуществила онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражала угрозы убийством, адресованные Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью. Предварительная квалификация - ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) Уголовного кодекса.

Ранее Генпрокуратура вернула ГБР сообщение о подозрении депутату Рады Федине ("Евросолидарность") и волонтеру Зверобой по факту возможных угроз Зеленскому для устранения недостатков.