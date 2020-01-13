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13 січня 2020, понеділок, 15:25 15 Документ
Силові структури 2020-01-13T15:30:19+02:00
Українські Новини
СБУ не знає, чи існує загроза життю Зеленського

СБУ не знає, чи існує загроза життю Зеленського

Анна Рудык
Володимир Зеленський, замах на вбивство, СБУ
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Служба безпеки України не володіє інформацією про загрозу життю Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Видання запитувало інформацію про те, існує чи існувала загроза життю та здоров'ю Зеленського з початку вступу його на посаду Президента.

Також агентство запитувало інформацію, чи були замахи на Зеленського.

СБУ повідомила, що така інформація в Службі відсутнє.

Як повідомляли Українські Новини, 26 жовтня 2019 року депутат Федина, перебуваючи у Львові, здійснила онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube в соціальній мережі Facebook, під час якої висловлювала погрози вбивством, адресовані Зеленському, пов'язані з його державною діяльністю. Попередня кваліфікація - 1 ч. ст. 346 (погроза вбивством щодо Президента України) Кримінального кодексу.

Раніше Генпрокуратура повернула ДБР повідомлення про підозру депутату Ради Федині ("Євросолідарність") і волонтеру Звіробій за фактом можливих загроз Зеленському для усунення недоліків.

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