СБУ не знає, чи існує загроза життю Зеленського

Служба безпеки України не володіє інформацією про загрозу життю Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Видання запитувало інформацію про те, існує чи існувала загроза життю та здоров'ю Зеленського з початку вступу його на посаду Президента.

Також агентство запитувало інформацію, чи були замахи на Зеленського.

СБУ повідомила, що така інформація в Службі відсутнє.

Як повідомляли Українські Новини, 26 жовтня 2019 року депутат Федина, перебуваючи у Львові, здійснила онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube в соціальній мережі Facebook, під час якої висловлювала погрози вбивством, адресовані Зеленському, пов'язані з його державною діяльністю. Попередня кваліфікація - 1 ч. ст. 346 (погроза вбивством щодо Президента України) Кримінального кодексу.

Раніше Генпрокуратура повернула ДБР повідомлення про підозру депутату Ради Федині ("Євросолідарність") і волонтеру Звіробій за фактом можливих загроз Зеленському для усунення недоліків.