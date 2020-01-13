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13 января 2020, понедельник, 14:46 13
Судебная власть 2020-01-13T14:47:36+02:00
Українські Новини
Суд продлил расследование против начальника департамента ОП Кондзели и экс-замминистра культуры Лесничей

Суд продлил расследование против начальника департамента ОП Кондзели и экс-замминистра культуры Лесничей

Валерия Драгомирова
Высший антикоррупционный суд, Расследование, Виктория Лесничая, Светлана Кондзеля
Кондзеля и Лесничая. Фото: apravda.com
Кондзеля и Лесничая. Фото: apravda.com

Высший антикоррупционный суд продлил расследование уголовного производства в отношении начальника департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели и бывшего заместителя министра культуры Виктории Лесничей до 13 апреля.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Данное решение было принято 9 января.

Суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро о продлении срока досудебного расследования.

Расследование продлено до 13 апреля включительно.

Как сообщали Українськi Новини, Кондзеля с Лесничей подозреваются в требовании взятки за содействие в назначении на руководящую должность в Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины".


Также начальнику департамента Офиса Президента Кондзеле сменили круглосуточный домашний арест на ночной

В декабре Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Кондзели. 

Тем временем в САП раскрыли подробности задержания начальника департамента Офиса Президента Кондзели.

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