Суд продлил расследование против начальника департамента ОП Кондзели и экс-замминистра культуры Лесничей

Высший антикоррупционный суд продлил расследование уголовного производства в отношении начальника департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели и бывшего заместителя министра культуры Виктории Лесничей до 13 апреля.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Данное решение было принято 9 января.

Суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро о продлении срока досудебного расследования.

Расследование продлено до 13 апреля включительно.

Как сообщали Українськi Новини, Кондзеля с Лесничей подозреваются в требовании взятки за содействие в назначении на руководящую должность в Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины".



Также начальнику департамента Офиса Президента Кондзеле сменили круглосуточный домашний арест на ночной.



В декабре Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Кондзели.



Тем временем в САП раскрыли подробности задержания начальника департамента Офиса Президента Кондзели.