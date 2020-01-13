Суд продлил расследование против начальника департамента ОП Кондзели и экс-замминистра культуры Лесничей

Высший антикоррупционный суд продлил расследование уголовного производства в отношении начальника департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели и бывшего заместителя министра культуры Виктории Лесничей до 13 апреля. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини. Данное решение было принято 9 января. Суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро о продлении срока досудебного расследования. Расследование продлено до 13 апреля включительно. Как сообщали Українськi Новини, Кондзеля с Лесничей подозреваются в требовании взятки за содействие в назначении на руководящую должность в Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины".Также начальнику департамента Офиса Президента Кондзеле сменили круглосуточный домашний арест на ночной. В декабре Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество Кондзели. Тем временем в САП раскрыли подробности задержания начальника департамента Офиса Президента Кондзели.