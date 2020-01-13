Украинским предприятиям отчетность для Госстата сократят на 40%

Кабинет Министров намерен отменить 43 из 110, или около 40% форм, заполняемых предприятиями для Государственной службы статистики.

Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы планируем отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия," - написал Дубилет.

К такому выводу Кабмин пришел в результате аудита.

Кабмин стремится упростить отчетность предприятий перед Госстатом с тем, чтобы не собирать уже имеющуюся у государства информацию и информацию, которая не используется для принятия управленческих решений.

Дубилет подчеркнул, что отмена части отчетности не повлияет на качество информации, предоставляемой Госстатом государству.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров утвердил запуск сервиса check.gov.ua, с помощью которого можно проверять квитанции в электронной форме.

Кроме того, Дубилет назвал главные проблемы с которыми сталкиваются иностранцы в Украине.

Тем временем, Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что с 2010 года из Украины выехали 4 млн человек.