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12 січня 2020, неділя, 23:38 15
Світ 2020-01-12T23:39:31+02:00
Українські Новини
В Іраку атакували авіабазу з військовими США

В Іраку атакували авіабазу з військовими США

Валерия Драгомирова
Іран, Ірак, США, Атака

У неділю, 12 січня, чотири людини були поранені під час атаки на авіабазу Балад на півночі Іраку. Там розміщуються американські війська. Про це повідомляє "УП" з посиланням на Reuters.

В заяві іракських військових говориться, що вісім ракет "Катюша" були випущені по базі, приблизно в 80 км на північ від столиці Багдада, з чотирьох поранених були два офіцера.

Військові джерела ідентифікували поранених як іракських солдатів. Вони сказали, що сім мінометних бомб потрапили на злітно-посадкову смугу.

Про постраждалих серед американських військових на базі не повідомляється.

В заяві іракських військових не сказано, хто стоїть за атакою, і не згадується про посилену напруженості між Сполученими Штатами та Іраном.


Як повідомляли Українські Новини, 8 січня Іран завдав ракетних ударів по військових базах США в Іраку.

Раніше повідомлялося, що Іран виходить з "ядерної угоди" і готує ракетні війська для помсти США за вбивство Сулеймані.

Тим часом у США обвалився сайт призовної служби на тлі спекуляцій про Третю світову.

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