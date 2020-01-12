Из-за протестов в Иране власти вывели на улицы дополнительные наряды силовиков

На улицы Тегерана вывели дополнительные наряды служб безопасности на фоне информации о возможном продолжении протестных акций. Об этом сообщает ISNA.

Места массового скопления людей в центральных районах столицы патрулируют люди в шлемах и бронежилетах, вооруженные дубинками и огнестрельным оружием. Также на улицах видны бронированные автомобили, предназначенные для разгона демонстрантов

По данным агентства Tasnim, в субботу группа студентов собралась в тегеранском Технологическом университете имени Амира Кабира, чтобы выразить протест в связи с признанием иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737. В воскресенье в медиа начали появляться призывы выйти на повторную протестную акцию.

Согласно сообщениям иностранных СМИ, в субботу в Иране после признания факта сбития самолета МАУ прошли протесты с требованием отставки духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Ирана Хасан Рухани официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, должны вернуть уже на следующей неделе.