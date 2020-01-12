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12 січня 2020, неділя, 15:16 14
Політика 2020-01-12T17:33:17+02:00
Українські Новини
Главу Boeing звільнили після 35 років роботи

Главу Boeing звільнили після 35 років роботи

Ольга Фандорина
Boeing 737 Max, Boeing

Аэкосмическая корпорація Boeing звільнила свого главу Денніса Мюленберга з займаної посади без вихідної допомоги. Про це повідомило напередодні BBC.

Мюленбургу при звільненні не виплатили 14,6 млн доларів. Незважаючи на це, він отримає 62,5 млн доларів, які належали йому за контрактом.

"Ми дякуємо Денніса за майже 35-річну роботу в компанії Boeing. Після звільнення Денніс отримав ту прибуток, яка йому належала за контрактом, але йому не виплачувалася вихідна допомога або премія за підсумками 2019 року", – повідомили в Boeing.

Як повідомляли Українські Новини, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) вивчає виявлену проблему з проведенням в моделі Boeing 737 MAX, польоти якого в США тимчасово призупинили.

за Причиною авіакатастрофи Boeing 737 Max 8, що сталася 29 жовтня 2018 року в Індонезії стало неправильне проектування літака.

Тим часом, МАУ обіцяла не використовувати проблемні Boeing MAX без необхідних дозволів.

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