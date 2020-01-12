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12 января 2020, воскресенье, 12:48 31
Политика мира 2020-01-12T12:58:42+02:00
Українські Новини
Семь стран потеряли право голоса в ООН

Семь стран потеряли право голоса в ООН

Ярина Вацяк
Венесуэла, Ливан, Гамбия, Центральноафриканская Республика, Тонга, Лесото, Йемен, ООН
ООН. Фото: Facebook/Людмила Денисова
ООН. Фото: Facebook/Людмила Денисова

Семь государств-членов ООН - Венесуэла, Ливан, Гамбия, Центральноафриканская Республика, Тонга, Лесото и Йемен временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее за неуплату взносов в бюджет организации.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

В соответствии со статьей 19 Устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года.

В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран.

Долг США ООН по-прежнему составляет 491 миллион долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму. Ранее ООН выдвинули новое требование к России в отношении Крыма. Кроме того, резолюция призывает международное сообщество осуждать нарушение Россией прав человека в Крыму. России поставлено новое требование: воздерживаться от арестов и уголовных преследований жителей временно оккупированного Крыма за мнения, высказанные в социальных сетях к оккупации полуострова

Также Генассамблея ООН призывает Россию вывести войска из Крыма.  

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