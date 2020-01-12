На акции протеста в Иране задержали посла Великобритании

В Тегеране был задержан посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр, принимавший участие в студенческом митинге в память о жертвах сбитом самолете регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании МАУ.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на агентство Tasnim и МИД Великобритании.

Макэйр был отпущен через несколько часов; ожидается, что 12 января его вызовут в МИД Ирана. Как пишет Tasnim, в ходе митинга Макэйр "руководил радикальными действиями".

Акция в память о погибших прошла днем 11 января в центре Тегерана у Университета Амира Кабира. Ее участниками стали несколько сотен человек, они требовали судебного преследования и наказания ответственных за пуск сбившей самолет ракеты. Демонстрантов разогнала полиция.

Задержание Роберта Макэйра подтвердил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Он отметил, что посол был задержан без каких-либо оснований или объяснений, и назвал это "вопиющим нарушением международного права".

Как сообщали Українські Новини, Иран признал, что сбил украинский самолет.

Тем временем, США прокомментировали заявление о сбитом самолете МАУ.