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12 січня 2020, неділя, 09:52 13
Політика світу 2020-01-12T13:00:02+02:00
Українські Новини
На акції протесту в Ірані затримали посла Великобританії

На акції протесту в Ірані затримали посла Великобританії

Ярина Вацяк
Великобританія, Іран, затримання посла, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, протести в Ірані

В Тегерані був затриманий посол Великобританії в Ірані Роберт Макэйр, що брав участь у студентському мітингу в пам'ять про жертви збитий літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ авіакомпанії МАУ.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на агентство Tasnim і МЗС Великобританії.

Макейр був відпущений через кілька годин; очікується, що 12 січня його викличуть до МЗС Ірану. Як пише Tasnim, під час  мітингу Макейр "керував радикальними діями".

Акція в пам'ять про загиблих пройшла вдень 11 січня в центрі Тегерана в Університету Аміра Кабіра. Її учасниками стали декілька сотень людей, вони вимагали судового переслідування і покарання відповідальних за пуск збила літак ракети. Демонстрантів розігнала поліція.

Затримання Роберта Макэйра підтвердив глава МЗС Великобританії Домінік Рааб. Він зазначив, що посол був затриманий без будь-яких підстав чи пояснень, і назвав це "кричущим порушенням міжнародного права".

Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив український літак.

Тим часом, США прокоментували заяву про збитий літак МАУ.

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