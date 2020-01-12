На акції протесту в Ірані затримали посла Великобританії

В Тегерані був затриманий посол Великобританії в Ірані Роберт Макэйр, що брав участь у студентському мітингу в пам'ять про жертви збитий літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ авіакомпанії МАУ.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на агентство Tasnim і МЗС Великобританії.

Макейр був відпущений через кілька годин; очікується, що 12 січня його викличуть до МЗС Ірану. Як пише Tasnim, під час мітингу Макейр "керував радикальними діями".

Акція в пам'ять про загиблих пройшла вдень 11 січня в центрі Тегерана в Університету Аміра Кабіра. Її учасниками стали декілька сотень людей, вони вимагали судового переслідування і покарання відповідальних за пуск збила літак ракети. Демонстрантів розігнала поліція.

Затримання Роберта Макэйра підтвердив глава МЗС Великобританії Домінік Рааб. Він зазначив, що посол був затриманий без будь-яких підстав чи пояснень, і назвав це "кричущим порушенням міжнародного права".

Як повідомляли Українські Новини, Іран визнав, що збив український літак.

Тим часом, США прокоментували заяву про збитий літак МАУ.