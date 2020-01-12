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12 января 2020, воскресенье, 09:19 411
Внешняя политика 2020-01-12T09:24:28+02:00
Українські Новини
Иран сделал ужасную ошибку: в США прокомментировали заявление о сбитом самолете МАУ

Иран сделал ужасную ошибку: в США прокомментировали заявление о сбитом самолете МАУ

Ярина Вацяк
США-Иран, Авиакатастрофа, Крушение самолета, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране

"Неблагоразумно действия Ирана вновь привели к опустошительным последствиям". Так в администрации США прокомментировали сообщение Ирана о том, что рейс украинских авиалиний МАУ ошибочно сбил иранская ракета.

Об этом сообщает корреспондент "Голоса Америки" Стивен Герман.

"Это ужасная трагедия. В конечном счете, Иран сделал ужасную ошибку. Неблагоразумно действия Ирана вновь привели к опустошительным последствиям", - заявил чиновник США.

Чиновник призвал Иран вести себя ответственно.

"Теперь, более чем когда-либо, важно, чтобы Иран оставил свои безрассудной амбиции и начал вести себя как нормальная страна", - заявил министр.

Накануне Иран признал, что случайно сбил украинский самолет, и назвал причину авиакатастрофы "человеческой ошибкой".

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооруженных сил: человеческая ошибка в кризис, вызванный авантюризмом США, привела к трагедии", - написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф в Twitter. "Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям погибших и народов, пострадавших".

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 8 января, самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

Кабинет Министров выплатит семьям погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ по 200 тыс. гривен

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