Иран сделал ужасную ошибку: в США прокомментировали заявление о сбитом самолете МАУ

"Неблагоразумно действия Ирана вновь привели к опустошительным последствиям". Так в администрации США прокомментировали сообщение Ирана о том, что рейс украинских авиалиний МАУ ошибочно сбил иранская ракета.

Об этом сообщает корреспондент "Голоса Америки" Стивен Герман.

"Это ужасная трагедия. В конечном счете, Иран сделал ужасную ошибку. Неблагоразумно действия Ирана вновь привели к опустошительным последствиям", - заявил чиновник США.

Чиновник призвал Иран вести себя ответственно.

"Теперь, более чем когда-либо, важно, чтобы Иран оставил свои безрассудной амбиции и начал вести себя как нормальная страна", - заявил министр.

Накануне Иран признал, что случайно сбил украинский самолет, и назвал причину авиакатастрофы "человеческой ошибкой".

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооруженных сил: человеческая ошибка в кризис, вызванный авантюризмом США, привела к трагедии", - написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф в Twitter. "Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям погибших и народов, пострадавших".

Как сообщали Українські Новини, в четверг, 8 января, самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

Кабинет Министров выплатит семьям погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ по 200 тыс. гривен.