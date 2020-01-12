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12 січня 2020, неділя, 09:19 20
Зовнішня політика 2020-01-12T12:15:01+02:00
Українські Новини
Іран зробив жахливу помилку: в США прокоментували заяву про збитий літак МАУ

Іран зробив жахливу помилку: в США прокоментували заяву про збитий літак МАУ

Ярина Вацяк
Тегеран, США-Іран, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані
Загиблі в авіакатастрофі. Скриншот facebook/flyuia.ua
Загиблі в авіакатастрофі. Скриншот facebook/flyuia.ua

"Нерозсудливо дії Ірану знову привели до спустошливим наслідків". Так в адміністрації США прокоментували повідомлення Ірану про те, що рейс українських авіаліній МАУ помилково збила іранська ракета.

Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Стівен Герман.

"Це жахлива трагедія. В кінцевому рахунку, Іран зробив жахливу помилку. Нерозсудливі дії Ірану знову призвели до спустошливих наслідків", - заявив високопосадовець США.

Посадовець закликав Іран поводитись відповідально.

"Тепер, більше ніж будь-коли, важливо, щоб Іран полишив свої безрозсудливі амбіції і почав поводитись як нормальна країна", - заявив високопосадовець.

Напередодні Іран визнав, що випадково збив український літак, і назвав причину авіакатастрофи "людською помилкою".

"Сумний день. Попередні висновки внутрішнього розслідування збройних сил: людська помилка у час кризи, спричинена авантюризмом США, призвела до трагедії", - написав міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф у Twitter. "Наші глибокі вибачення та співчуття нашому народові, родинам загиблих та народів, які постраждали".

Жертвами катастрофи рейсу PS752 з Тегерана до Києва стали 82 громадяни Ірану, 57 громадян Канади, 11 українців, а також громадяни Швеції, Великої Британії, Афганістану та Німеччини.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 8 січня, літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ зазнав аварії після зльоту з аеропорту іранського Імама Хомейні.

Кабінет Міністрів виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії МАУ по 200 тис. гривень.

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