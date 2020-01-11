Потеплеет до +6 и засыпет мокрым снегом: прогноз погоды в Украине в воскресенье

В то время, как синоптики прогнозируют аномлальное тепло в Украине на Крещение, в воскресенье, 12 января в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Карпатах ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса. В Моршине без существенных осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем -1…+6 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+4 градуса.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью и днем +1…+3 градуса.

Напомним, после того, как некоторые погодные ресурсы дали предсказали рекордные морозы до -27 градусов в Украние в конце января 2020 года, синоптики Укргидрометцентра заявили, что такой прогноз некорректен.

Тем временем, 2019 год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.