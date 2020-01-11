подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
11 января 2020, суббота, 20:45 111 Карта
Общество 2020-01-11T20:45:01+02:00
Українські Новини
Потеплеет до +6 и засыпет мокрым снегом: прогноз погоды в Украине в воскресенье

Потеплеет до +6 и засыпет мокрым снегом: прогноз погоды в Украине в воскресенье

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, Погода на выходные, погода в январе, погода в январе-2020, Прогноз, Погода

В то время, как синоптики прогнозируют аномлальное тепло в Украине на Крещение, в воскресенье, 12 января в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Карпатах ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса. В Моршине без существенных осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем -1…+6 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+4 градуса.
В Ялте без существенных осадков. Температура ночью и днем +1…+3 градуса.

Напомним, после того, как некоторые погодные ресурсы дали предсказали рекордные морозы до -27 градусов в Украние в конце января 2020 года, синоптики Укргидрометцентра  заявили, что такой прогноз некорректен.

Тем временем, 2019 год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Украине погода в Киеве Погода на выходные погода в январе погода в январе-2020 Прогноз Погода

Новости
Иран официально извинился перед Украиной и родственниками погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, - Зеленский 22:16
Стрельба в Киеве. Фото: Информатор
В Киеве возле супермаркета произошла массовая драка со стрельбой 21:44
MARUV. Скриншот: MARUV Official/YouTube
Забрали сумку с подарками и документами: Маruv обокрали прямо в центре Киева 21:15
Потеплеет до +6 и засыпет мокрым снегом: прогноз погоды в Украине в воскресенье 20:45 Карта
Рухани позвонил Зеленскому: Иран обещает наказать виновных в авиакатастрофе и вернуть тела погибших 20:16
больше новостей
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа" 21:16
Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов 15:25
Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза 12:10
Тарифы на отопление снизили: сколько сэкономят украинцы на коммуналке 10:15 Инфографика
Ракета, сбившая самолет МАУ, могла вылететь с базы Ирана, - Bellingcat 11:50
больше новостей
Все с пулевыми и осколочными ранениями: в Киев прибыли тяжелораненые герои Донбасса 22:55
Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза 12:10
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа" 21:16
Экс-начальник ГСУ СБУ Вовк претендует на должность первого замдиректора ГБР 12:44
Зарплата гендиректора "Укрпочты" в 2020 году вырастет до 1,9 млн гривен в месяц 15:26 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok