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11 січня 2020, субота, 09:17 14
Президент 2020-01-11T09:30:44+02:00
Українські Новини
Покарання винних, компенсації і вибачення: Зеленський висунув вимоги до Ірану

Покарання винних, компенсації і вибачення: Зеленський висунув вимоги до Ірану

Надежда Комендантова
МАУ, Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді, Володимир Зеленський, Іран
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi

Президент Володимир Зеленський наполягає на "повному визнанні провини" Ірану в збитті українського літака МАУ.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Ранок сьогодні не було добрим, але принесло правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака.

Але наполягаємо на повному визнання провини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного і відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах", - написав Зеленський.

Також Президент України висловив сподівання, що розслідування в подальшому буде проходити без штучних затримок і перешкод.

Він наголосив, що 45 українських фахівців повинні отримати повний доступ та взаємодію для встановлення справедливості.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

10 січня пройшов брифінг, присвячений питанню про причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ, на якому міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко повідомив, що інформація про аварію літака МАУ від США засекречена.

Крім цього, Україна отримала від посольства США важливі дані про аварію 8 січня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані і передасть їх на обробку фахівцям.

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