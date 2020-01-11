На Донбассе участились обстрелы боевиков: три бойца ВСУ ранены

За прошлые сутки, 10 января, боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Три бойца ВСУ ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку от Марьинки стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Невельского велся огонь из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

трижды у населенного пункта Водяное враг ударил из минометов калибра 82 мм (8 мин), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новотроицким оккупанты применили стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано семь обстрелов позиций украинских защитников:

четыре раза вблизи Орехово стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (14 мин), 82-мм минометов (16 мин), гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Луганского велся огонь из минометов калибра 82 мм (32 мины) и гранатометов различных систем;

в районе Южного оккупанты ударили из подствольного гранатомета;

рядом с Новотошковска стреляли из 120-мм минометов (5 мин).

"Вчера, 10 января, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения," - рассказали в ООС.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили двоих бойцов ВСУ 8 января. 9 января на Донбассе при обстрелах боевиков погиб боец ВСУ, еще один ранен.

Тем временем Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.