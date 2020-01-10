Иран обнародует свою версию крушения самолета МАУ 11 января

В субботу, 11 января, представители иранской и иностранной делегаций встретятся, чтобы рассмотреть результаты своего расследования крушения самолета МАУ на рейсе PS752.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Как сообщается, завтра представители Ирана встретятся с иностранными делегациями, чтобы рассмотреть результаты расследования причин и обстоятельств аварии самолета украинской авиакомпании МАУ.

Отмечается, что завтра также будет названа главная версия авиакатстрофы украинского самолета, которую рассматривают в Тегеране.

"Будет совещание, и после осмотра первичных выводов будет опубликовано причину аварии самолета", - сообщили иранские чиновники.

Как сообщали Українські Новини, 10 января прощел брифинг, посвященный вопросу о причинах крушения самолета авиакомпании МАУ, на котором министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что информация по крушению самолета МАУ от США засекречена.

Кроме этого, Украина получила от посольства США важные данные о крушении 8 января самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране и передаст их на обработку специалистам.