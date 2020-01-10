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10 січня 2020, пʼятниця, 22:30 38
Зовнішня політика 2020-01-10T23:45:01+02:00
Українські Новини
Іран оприлюднить свою версію катастрофи з літаком МАУ 11 січня

Іран оприлюднить свою версію катастрофи з літаком МАУ 11 січня

Таня Войтюк
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Boeing-737, Іран, МАУ
Літак МАУ. Фото: flickr
Літак МАУ. Фото: flickr

У суботу, 11 січня, представники іранської та іноземних делегацій зустрінуться, щоб розглянути результати свого розслідування катастрофи літака МАУ за рейсом PS752.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Як повідомляється, завтра представники Ірану зустрінуться з іноземними делегаціями, щоб розглянути результати розслідування причин та обставин аварії літака української авіакомпанії МАУ.

Наголошується, що завтра також буде названа головна версія авіакатстрофи українського літака, яку розглядають у Тегерані.

"Буде нарада, і після огляду первинних висновків буде опубліковано причину аварії літака", - повідомили іранські чиновники.

Як повідомляли Українські Новини, 10 січня прощел брифінг, присвячений питанню про причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ, на якому міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що інформація про аварію літака МАУ від США засекречена.

Крім цього, Україна отримала від посольства США важливі дані про аварію 8 січня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані і передасть їх на обробку фахівцям.

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