Пристайко не видит оснований считать теракт причиной крушения самолета МАУ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко опровергает информацию о том, что причиной, по которой произошло крушение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране может быть теракт.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день у нас нет достаточно оснований, говорить, что на остатках самолета есть какие-то вещества, которые указывают на террористический акт или на ненатуральную катастрофу самолета", - сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Пристайко сообщил, что пока не все части самолета удалось собрать, оба двигателя есть, но есть очень важные части самолета для украинского расследования, которые пока не удалось найти и над этим продолжает работать иранская сторона.

Характер повреждений самолета сейчас анализируется украинскими специалистами, есть определенные части самолета, которые опалены и специалисты определяют есть ли те частицы, которые свидетельствуют об остатках химикатов, которые могут быть отнесены к взрывчатым смесям.

Пристайко подчеркнул, что все варианты катастрофы рассматриваются, изучается характер повреждений самолета.

Он сообщил, что ангар, в котором сейчас реконструируется тело самолета, находится возле аэропорта Тегерана, а тела жертв находятся в разных больницах Тегерана.

Пристайко подтвердил, что была некоторая задержка с вылетом самолета, потерпевшего крушение, в основном она связана с выгрузкой лишнего груза.

Как сообщали Українськi Новини, вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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