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11 января 2020, суббота, 06:00 169 Карта
Жизнь 2020-01-11T08:30:01+02:00
Українські Новини
На выходных всю Украину накроют дожди, местами со снегом

На выходных всю Украину накроют дожди, местами со снегом

Ярина Вацяк
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Дождь. Фото: freepik
Дождь. Фото: freepik

По прогнозу погоды выходные, 11 и 12 января, на большей части Украины пройдут дожди, по всей территории станы будет облачно, сухо будет лишь в южной части.

При этом, на востоке Украины синоптики прогнозируют дождь со снегом, на дорогах образуется гололедица, пишет Meteo.ua.

В частности, в западных, центральных, северных и южных областях дневная температура воздуха составит +4...+6 градусов, на востоке страны днем термометры покажут +2...+3°С.

В Киеве на выходных ожидаются незначительные осадки, будет пасмурно. В течение суток столбики термометров будут варьироваться в столице в пределах +1...+5°С.

В то же время спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупреждают о лавинной опасности в восточной части Карпат в Закарпатской области.

Прогноз погоды. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды. Карта: Укргидрометцентр

Напомним, после того, как некоторые погодные ресурсы дали предсказали рекордные морозы до -27 градусов в Украние в конце января 2020 года, синоптики Укргидрометцентра  заявили, что такой прогноз некорректен.

Тем временем, 2019 год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

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