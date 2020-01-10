Нет доказательств, что украинский самолет МАУ сбил Иран, - Еврокомиссия

Тем временем как Украина получила доступ к черным ящикам, Европейская комиссия заявила, что на данном этапе расследования катастрофы самолета МАУ под Тегераном нет убедительных доказательств отоносительно причины падения украинского лайнера.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"На данном этапе нет убедительных доказательств о причине инцидента и мы до сих пор ждем результатов расследования, которое продолжается", - сказал европейский представитель, добавив, что комиссия ожидает проведения расследования в соответствии со всеми международными правилами.

Представитель комиссии уклонился от ответа на вопрос о том, верит ли Еврокомиссия в то, что Иран способен провести независимое расследование, лишь заявив, что Брюссель на это надеется.

"Нам нужно независимое расследование, которому можно доверять. Есть международные правила для этого. И мы ожидаем, что каждая сторона, вовлеченная в расследование, будет их соблюдать", - сказал представитель ЕК.

Европейский чиновник добавил, что Европейская комиссия готова предоставить любую необходимую помощь странам, которые проводят расследование.

"Чрезвычайно важно для нас обеспечить безопасность наших пассажиров, безопасность граждан ЕС, которые используют самолеты, летящие из и в Евросоюз", - подытожил представитель Еврокомиссии.

Как сообщали Українські Новини, Украина получила от посольства США важные данные о крушении 8 января самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране и передаст их на обработку специалистам.

8 января все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране, который вскоре после вылета в Киев из аэропорта потерпел крушение.