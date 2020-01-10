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10 січня 2020, пʼятниця, 18:55 7
Європа 2020-01-10T19:47:47+02:00
Українські Новини
Немає доказів, що український літак МАУ збив Іран, - Єврокомісія

Немає доказів, що український літак МАУ збив Іран, - Єврокомісія

Таня Войтюк
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Boeing-737, Іран, Єврокомісія, МАУ
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news

У той час як Україна отримала доступ до чорних скриньок, Європейська комісія заявила, що на даному етапі розслідування катастрофи літака МАУ під Тегераном немає переконливих доказів стосовно причини падіння українського лайнера.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"На даному етапі немає переконливих доказів про причини інциденту і ми досі чекаємо результатів розслідування, яке триває", - сказав європейський представник, додавши, що комісія очікує проведення розслідування у відповідності з усіма міжнародними правилами.

Представник комісії ухилився від відповіді на питання про те, чи вірить Єврокомісія в те, що Іран здатний провести незалежне розслідування, лише заявивши, що Брюссель на це сподівається.

"Нам потрібно незалежне розслідування, якому можна довіряти. Є міжнародні правила для цього. І ми очікуємо, що кожна сторона, залучена до розслідування, буде їх дотримуватися", - сказав представник ЄК.

Європейський чиновник додав, що Європейська комісія готова надати будь-яку необхідну допомогу країнам, які проводять розслідування.

"Надзвичайно важливо для нас забезпечити безпеку наших пасажирів, безпека громадян ЄС, які використовують літаки, що летять з і в Євросоюз", - підсумував представник Єврокомісії.

Як повідомляли Українські Новини, Україна отримала від посольства США важливі дані про аварію 8 січня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані і передасть їх на обробку фахівцям.

8 січня всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані, який незабаром після вильоту до Києва з аеропорту зазнав аварії.

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