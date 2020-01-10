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10 січня 2020, пʼятниця, 18:27 9
Зовнішня політика 2020-01-10T18:48:16+02:00
Українські Новини
Аварія літака МАУ: Україна отримала доступ до "чорних скриньок"

Аварія літака МАУ: Україна отримала доступ до "чорних скриньок"

Ярина Вацяк
авіакатастрофа, МАУ, чорні скриньки, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані

Україна отримала від Ірану доступ до бортовим самописцам ("чорних ящиків") літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який зазанав аварії 8 січня неподалік Тегерана.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристйако на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми отримали доступ як до деталей літака, так і до місця падіння... Зараз наша команда отримала доступ до "чорних скриньок", і ми плануємо найближчим часом розпочати реконструкцію переговорів. Також ми отримали доступ до записів диспетчерів з Центру управління польотів в аеропорту Тегерана", - сказав він.

За його словами, іранська сторона повністю сприяє українській.

Як повідомляли Українські Новини,  Україна отримала від посольства США важливі дані про аварію 8 січня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"  в Ірані і передасть їх на  обробку фахівцям.

8 січня всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані, який незабаром після вильоту до Києва з аеропорту зазнав  аварії.

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