Аварія літака МАУ: Україна отримала доступ до "чорних скриньок"

Україна отримала від Ірану доступ до бортовим самописцам ("чорних ящиків") літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який зазанав аварії 8 січня неподалік Тегерана.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристйако на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми отримали доступ як до деталей літака, так і до місця падіння... Зараз наша команда отримала доступ до "чорних скриньок", і ми плануємо найближчим часом розпочати реконструкцію переговорів. Також ми отримали доступ до записів диспетчерів з Центру управління польотів в аеропорту Тегерана", - сказав він.

За його словами, іранська сторона повністю сприяє українській.

Як повідомляли Українські Новини, Україна отримала від посольства США важливі дані про аварію 8 січня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані і передасть їх на обробку фахівцям.

8 січня всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані, який незабаром після вильоту до Києва з аеропорту зазнав аварії.