Появилось еще одно видео взрыва украинского самолета в небе Ирана

В сети появилось новое видео, на котором заметно, как взорвался в воздухе самолет МАУ Boeing 737-800. Его опубликовал в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Запись была сделана автомобильным видеорегистратором.На видео заметно, как самолет летит в огне и затем падает.

Ранее журналист ВВС в Иране Али Хашем опубликовал видео момента крушения украинского Boeing 737 МАУ в Иране.

Также появилось видео возможного пуска ракеты в самолет МАУ.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.

Джастин Трюдо объявил, что украинский самолет МАУ сбила иранская ракета.