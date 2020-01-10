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10 января 2020, пятница, 16:57 411
Мир 2020-01-10T16:57:51+02:00
Українські Новини
Появилось еще одно видео взрыва украинского самолета в небе Ирана

Появилось еще одно видео взрыва украинского самолета в небе Ирана

Ольга Фандорина
Авиакатастрофа самолета МАУ в Паранде, Крушение самолета МАУ в Паранде, МАУ, Иран

В сети появилось новое видео, на котором заметно, как взорвался в воздухе самолет МАУ Boeing 737-800. Его опубликовал в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Запись была сделана автомобильным видеорегистратором.На видео заметно, как самолет летит в огне и затем падает.

Ранее журналист ВВС в Иране Али Хашем опубликовал видео момента крушения украинского Boeing 737 МАУ в Иране.

Также появилось видео возможного пуска ракеты в самолет МАУ.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

Джастин Трюдо объявил, что украинский самолет МАУ сбила иранская ракета.

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