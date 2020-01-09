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09 января 2020, четверг, 22:46 1074
Общество 2020-01-09T23:15:06+02:00
Українські Новини
Появилось видео возможного пуска ракеты в самолет МАУ

Появилось видео возможного пуска ракеты в самолет МАУ

Ольга Фандорина
Авиакатастрофа самолета МАУ в Паранде, Иран, Пуск ракеты, Крушение самолета МАУ в Паранде

В сети видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в украинский самолет Boeing 737-800, потерпевшего крушение в Тегеране 8 января. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале PS752.

Выложивший видео пользователь отметил, что подлинность записи на данный момент не подтверждена. Также точно не известно, или на видео действительно зафиксирован самолет рейса PS752, который шел по маршруту Тегеран-Киев. 

"Видеоматериал, который я получил от источника - в тот момент, когда ракета попала в рейс PS752. Я пока не могу проверить видео! Но, пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете что-нибудь. Я связался с человеком, который отправил это видео, чтобы узнать, могу ли я получить версию видео, в которой есть метаданные или, по крайней мере, показать ее в том же месте... PS752", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, по информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

Джастин Трюдо объявил, что украинский самолет МАУ сбила иранская ракета.

Трамп исключил неисправность самолета МАУ из версий крушения.

Телеканал США сообщил о двух пусках ракет по самолету МАУ, зафиксированных разведкой.

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