Появилось видео возможного пуска ракеты в самолет МАУ

Выложивший видео пользователь отметил, что подлинность записи на данный момент не подтверждена. Также точно не известно, или на видео действительно зафиксирован самолет рейса PS752, который шел по маршруту Тегеран-Киев.

"Видеоматериал, который я получил от источника - в тот момент, когда ракета попала в рейс PS752. Я пока не могу проверить видео! Но, пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете что-нибудь. Я связался с человеком, который отправил это видео, чтобы узнать, могу ли я получить версию видео, в которой есть метаданные или, по крайней мере, показать ее в том же месте... PS752", - написал он.

