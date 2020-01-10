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10 января 2020, пятница, 11:23 24
Общество 2020-01-10T11:23:19+02:00
Українські Новини
Обнародовано новое видео крушения самолета МАУ в Иране

Обнародовано новое видео крушения самолета МАУ в Иране

Ольга Фандорина
Крушение самолета МАУ в Паранде, Авиакатастрофа самолета МАУ в Паранде, МАУ

Журналист ВВС в Иране Али Хашем опубликовал видео момента крушения украинского Boeing 737 МАУ в Иране.

На видео, снятом из проезжающего автомобиля, запечатлено, как примерно 56 секунд перед крушением самолет летит в огне.

Ранее также появилось видео возможного пуска ракеты в самолет МАУ.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

Джастин Трюдо объявил, что украинский самолет МАУ сбила иранская ракета.

Трамп исключил неисправность самолета МАУ из версий крушения.

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