Госсекретарь США обсудил с Зеленским авиакатастрофу в Иране и собирается посетить Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео заверил Президента Владимира Зеленского в содействии США расследованию причин крушении 8 января самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом говорится в сообщениях на сайтах Госдепартамента США и Зеленского, передают Українськi Новини.

"Госсекретарь Майкл Р. Помпео поговорил сегодня с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы выразить соболезнования по поводу гибели людей при крушении рейса 752 "Международных авиалиний Украины". Госсекретарь Помпео предложил полное содействие правительства США в продолжающемся расследовании. Он также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул долгосрочное стратегическое партнерство", - говорится в сообщении Госдепа.

В ходе телефонного разговора Зеленский поинформировал Помпео о ходе расследования авиакатастрофы.

"Майк Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования", - сказано в сообщении на сайте украинского Президента.

Зеленский также поблагодарил Помпео за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы.

"Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании", - сказал он.

Также собеседники обсудили текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.

Кроме того сообщается, что Помпео посетит Украину в конце января

"Собеседники согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит Майка Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января", - сказано в нем.

1 января Помпео отложил свой визит в Украину и в ряд других иностранных государств из-за необходимости пребывания в США для продолжения наблюдения за текущей ситуацией в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке.

Как сообщали Українські Новини, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, который 8 января вскоре после вылета в Киев из аэропорта Тегерана потерпел крушение.

7 января Зеленский обсудил с госсекретарем США планы по восстановлению мира на востоке Украины.

Ранее Помпео планировал посетить Украину 3 января для подтверждения поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.