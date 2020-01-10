Держсекретар США обговорив з Зеленським авіакатастрофи в Ірані і збирається відвідати Україну

Державний секретар США Майк Помпео запевнив Президента Володимира Зеленського у сприянні США розслідуванню причин аварії 8 січня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це йдеться в повідомленнях на сайтах Держдепартаменту США і Зеленського, передають Українські Новини.

"Держсекретар Майкл Р. Помпео поговорив сьогодні з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб висловити співчуття з приводу загибелі людей під час аварії рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України". Держсекретар Помпео запропонував повне сприяння уряду США триває розслідування. Він також підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і підкреслив довгострокове стратегічне партнерство", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Під час телефонної розмови Зеленський поінформував Помпео про перебіг розслідування авіакатастрофи.

"Майк Помпео висловив співчуття від американського народу у зв'язку з трагедією, підтримку та готовність сприяти у проведенні неупередженого розслідування", - сказано в повідомленні на сайті українського Президента.

Зеленський також подякував Помпео за цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи.

"Я зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США Христиною Квін і отримав важливу інформацію, яка може допомогти у розслідуванні", - сказав він.

Також співрозмовники обговорили поточний розвиток ситуації на Близькому Сході і перспективи її нормалізації.

Крім того повідомляється, що Помпео відвідає Україну наприкінці січня

"Співрозмовники узгодили подальший графік двосторонніх контактів між Україною та США на вищому рівні, насамперед візит Майка Помпео в Україну наприкінці січня, який був перенесений з 3 січня", - сказано в ньому.

1 січня Помпео відклав свій візит в Україну і низку інших іноземних держав через необхідність перебування в США для продовження спостереження за поточною ситуацією в Іраку і забезпечення безпеки американців на Близькому Сході.

Як повідомляли Українські Новини, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, який 8 січня незабаром після вильоту до Києва з аеропорту Тегерана зазнав аварії.

7 січня Зеленський обговорив з держсекретарем США плани з відновлення миру на сході України.

Раніше Помпео планував відвідати Україну 3 січня для підтвердження підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.