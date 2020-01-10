підписатися на розсилку
23.85 24.35
25.75 26.8
˟
10 січня 2020, пʼятниця, 16:33 13
Зовнішня політика 2020-01-10T16:54:12+02:00
Українські Новини
Держсекретар США обговорив з Зеленським авіакатастрофи в Ірані і збирається відвідати Україну

Держсекретар США обговорив з Зеленським авіакатастрофи в Ірані і збирається відвідати Україну

Ярина Вацяк
українсько-американські відносини, Україна-США, Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, авіакатастрофа, Володимир Зеленський, Майк Помпео
Помпео. Скріншот youtube.com/ Washington Post
Помпео. Скріншот youtube.com/ Washington Post

Державний секретар США Майк Помпео запевнив Президента Володимира Зеленського у сприянні США розслідуванню причин аварії 8 січня літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це йдеться в повідомленнях на сайтах Держдепартаменту США і Зеленського, передають Українські Новини.

"Держсекретар Майкл Р. Помпео поговорив сьогодні з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб висловити співчуття з приводу загибелі людей під час аварії рейсу 752 "Міжнародних авіаліній України". Держсекретар Помпео запропонував повне сприяння уряду США триває розслідування. Він також підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і підкреслив довгострокове стратегічне партнерство", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Під час телефонної розмови Зеленський поінформував Помпео про перебіг розслідування авіакатастрофи.

"Майк Помпео висловив співчуття від американського народу у зв'язку з трагедією, підтримку та готовність сприяти у проведенні неупередженого розслідування", - сказано в повідомленні на сайті українського Президента.

Зеленський також подякував Помпео за цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи.

"Я зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США Христиною Квін і отримав важливу інформацію, яка може допомогти у розслідуванні", - сказав він.

Також співрозмовники обговорили поточний розвиток ситуації на Близькому Сході і перспективи її нормалізації.

Крім того повідомляється, що Помпео відвідає Україну наприкінці січня

"Співрозмовники узгодили подальший графік двосторонніх контактів між Україною та США на вищому рівні, насамперед візит Майка Помпео в Україну наприкінці січня, який був перенесений з 3 січня", - сказано в ньому.

1 січня Помпео відклав свій візит в Україну і низку інших іноземних держав через необхідність перебування в США для продовження спостереження за поточною ситуацією в Іраку і забезпечення безпеки американців на Близькому Сході.

Як повідомляли Українські Новини, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, який 8 січня незабаром після вильоту до Києва з аеропорту Тегерана зазнав аварії.

7 січня Зеленський обговорив з держсекретарем США плани з відновлення миру на сході України.

Раніше Помпео планував відвідати Україну 3 січня для підтвердження підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Більше новин про: українсько-американські відносини Україна-США Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані авіакатастрофа Володимир Зеленський Майк Помпео

Новини
20-річну британку посадили у в'язницю після того, як вона домагалася чоловіків в літаку в нетверезому стані 17:39
Перед вихідними гривня на міжбанку зміцнилася 17:20
ГПУ засекретила інформацію у справі проти Федини і Звіробій 17:10
Справа про вбивство Шеремета: арешт Антоненка суд залишив в силі, попри аргументи адвокатів 17:03
З'явилося ще одне відео вибуху українського літака в небі Ірану 16:57
більше новин
Комісія відпрацьовує 4 основні версії катастрофи літака МАУ, - секретар РНБО 12:15
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: @isna_farsi
Палаючі уламки врізалися в будинок: з'явилося нове відео моменту аварії літака МАУ 10:28
НБУ обвалив гривню: офіційний курс валют на четвер 06:00
На виконання ініційованого Зеленським меморандуму ВР може скасувати "маржу Холодова", - ЗМІ 10:43
більше новин
Кабмін підвищив оклад генпрокурора в 2,5 рази 12:10
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
На Донбасі при обстрілах бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений 08:25
Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати докази про причини катастрофи Boeing-737 в Ірані 09:52
Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році 11:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok