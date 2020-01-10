В Киеве закрывали две центральные станции метро

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Майдан Незалежности" и пересадку на станцию "Крещатик" из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП, передают Українськi Новини.

"Внимание! Станцию "Майдан Независимости" и пересадку на станцию "Крещатик" закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - сказано в нем.

На данный момент проводится проверка.

Отмечается, что информация об открытии станции будет опубликована КП сразу после завершения проверки.

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Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" открыло станцию "Майдан Незалежности" и переход на станцию "Крещатик" после проверки анонимного сообщения о минировании.

"Внимание! Станция "Майдан Незалежности" + пересадка открыты для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружены", - сказано в сообщении КП.

В настоящее время метрополитен работает в штатном режиме.

Как сообщали Українськi Новини, 24 декаюря Киевский метрополитен закрывал станцию "Майдан Незалежности" из-за сообщения о минировании.

Ранее правоохранительные органы временно ограничивали работу Центрального ж/д вокзала в Киеве из-за сообщения о минировании.

Утром 7 ноября 500 человек сняли с поезда интерсити "Львов-Киев" из-за минирования, поступило еще одно анонимное сообщение и правоохранительные органы временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.