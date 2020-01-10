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10 января 2020, пятница, 13:07 915
Судебная власть 2020-01-10T13:07:27+02:00
Українські Новини
Офис генпрокурора просит Канаду предоставить доказательства поражения самолета МАУ ракетой

Офис генпрокурора просит Канаду предоставить доказательства поражения самолета МАУ ракетой

Анна Рудык
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Падение самолета, Офис Генпрокурора
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию о расследовании уголовного производства по факту крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране (Иран) 8 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в ходе официального выступления премьер-министра Канады Джастина Трюдо 9 января была обнародована информация, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе, данных разведывательных органов относительно возможного поражения ракетой самолета МАУ, выполнявшего рейс PS752 по маршруту "Тегеран - Киев".

Как сообщали Українськi Новини, Иран назвал ложью обвинения в поражении самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) 8 января ракетой.

Ранее 11 украинцев, 82 иранца и 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и 3 британца погибли в результате крушения самолета МАУ в Иране.

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