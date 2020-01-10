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10 января 2020, пятница, 12:55 704
Финансы 2020-01-10T12:55:37+02:00
Українські Новини
Официальная гривна выросла после резкого падения

Официальная гривна выросла после резкого падения

Олена Проценко
НБУ, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны, курс гривны к доллару
Деньги. Курс валют. Гривна. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Курс валют. Гривна. Фото: bank.gov.ua

Средний курс наличного доллара и евро повысился, тем временем Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 11-12 января, на 13,46 коп. до 23,9792 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 10 января, на 31,81 коп. до 24,1138 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, который был установлен на 10 января, на 28,54 копеек до 24,1190 UAH/USD. А на межбанковском валютном рынке, после снижения в среду на 28 копеек, курс гривны в четверг снизился на 16 копеек до 24,10 UAH/USD.

Тем временем Тимофей Милованов заявил, что в 2020 году ожидается укрепление курса гривны. По его словам, укрепление курса гривны будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

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