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10 января 2020, пятница, 12:44 1884
Силовые структуры 2020-01-10T14:00:04+02:00
Українські Новини
Экс-начальник ГСУ СБУ Вовк претендует на должность первого замдиректора ГБР

Экс-начальник ГСУ СБУ Вовк претендует на должность первого замдиректора ГБР

Ольга Фандорина
Василий Вовк, ГБР, СБУ
Василий Вовк. Фото: facebook
Василий Вовк. Фото: facebook

Бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк претендует на должность первого заместителя директора Госбюро расследований.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Он подал декларацию как кандидат на эту должность.

Вовк передвигается на автомобиле Range Rover 2011 года выпуска, который предоставил ему в бесплатное пользование экс-игрок "Динамо" (Киев) и один из бывших ассистентов тренера в "Динамо" Олег Лужный.

Также у Вовка есть автомобиль Lexus 2014 года выпуска.

Вовк хранит 505 тыс. гривен наличными.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил врио директора Венедиктову.

Поэтому она решила сложить полжномочия депутата Верховной Рады.

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