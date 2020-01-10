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10 января 2020, пятница, 12:18 74
Мир 2020-01-10T12:19:04+02:00
Українські Новини
Расследование крушения самолета МАУ займет больше года

Расследование крушения самолета МАУ займет больше года

Ольга Фандорина
Авиакатастрофа, Авиакатастрофа самолета МАУ в Паранде, Иран, Расследование

Расследование авиакатастрофы украинского самолета МАУ Boeing 737 рейса PS752 в Иране может занять до двух лет. Об этом заявил официальный представитель Ирана, передает Reuters.

Чиновник отметил, что расшифровка информации с бортовых самописцев самолета может занять один-два месяца.

Он добавил, что иранские расследователи предпочли бы сами расшифровать данные черных ящиков, но при необходимости могут отправить их в Украину, Канаду, Францию или Россию, так как у властей Ирана "заключены соглашения с этими странами".

При этом глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заверил, что самолет не был сбит ракетой.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что самолет МАУ могла сбить иранская ракета.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака. 

Джастин Трюдо объявил, что украинский самолет МАУ сбила иранская ракета.

Трамп исключил неисправность самолета МАУ из версий крушения.

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