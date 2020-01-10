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10 січня 2020, пʼятниця, 12:18 13
Світ 2020-01-10T14:15:02+02:00
Українські Новини
Розслідування катастрофи літака МАУ займе більше року

Розслідування катастрофи літака МАУ займе більше року

Ольга Фандорина
Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді, Розслідування, Іран

Розслідування авіакатастрофи українського літака МАУ Boeing 737 рейсу PS752 в Ірані може зайняти до двох років. Про це заявив офіційний представник Ірану, передає Reuters.

Чиновник зазначив, що розшифровка інформації з бортових самописців літака може зайняти один-два місяці.

Він додав, що іранські розслідувачі воліли б самі розшифрувати дані чорних ящиків, але при необхідності можуть відправити їх в Україну, Канаду, Францію чи Росії, так як у влади Ірану "укладені угоди з цими країнами".

При цьому глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде запевнив, що літак не був збитий ракетою.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що літак МАУ могла збити іранська ракета.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета.

Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи.

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