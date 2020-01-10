Розслідування катастрофи літака МАУ займе більше року

Розслідування авіакатастрофи українського літака МАУ Boeing 737 рейсу PS752 в Ірані може зайняти до двох років. Про це заявив офіційний представник Ірану, передає Reuters. Чиновник зазначив, що розшифровка інформації з бортових самописців літака може зайняти один-два місяці. Він додав, що іранські розслідувачі воліли б самі розшифрувати дані чорних ящиків, але при необхідності можуть відправити їх в Україну, Канаду, Францію чи Росії, так як у влади Ірану "укладені угоди з цими країнами". При цьому глава Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде запевнив, що літак не був збитий ракетою. Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що літак МАУ могла збити іранська ракета. За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку. Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета. Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи.